The kraft heinz co. : Croissance de près de 8% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie au titre des trois derniers mois de 2022 un BPA ajusté en hausse de 7,6% à 0,85 dollar et un EBITDA ajusté accru de 8,6% à 1,74 milliard de dollars, pour des revenus en croissance de 10% à 7,38 milliards (+10,4% en organique).



Le groupe agroalimentaire précise qu'un effet prix pour 15,2 points, visant surtout à atténuer la hausse des coûts des intrants, a largement compensé des effets volume et mix négatifs pour 4,8 points, qu'il attribue à ses mesures de tarification.



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2022 un BPA ajusté de 2,78 dollars et une croissance organique des ventes de 9,8%, Kraft Heinz déclare tabler pour 2023, sur des fourchettes cibles allant respectivement de 2,67 à 2,75 dollars et de 4 à 6%.



