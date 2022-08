The kraft heinz co. : Cession de l'activité B2B de fromage en poudre

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce avoir conclu un accord définitif pour vendre son activité B2B de fromage en poudre -vendus par l'intermédiaire de ses activités ingrédients- au fabricant irlandais d'aliments, de boissons et de produits pharmaceutiques Kerry Group.



Cette cession reflète l'optimisation continue et active du portefeuille du groupe agroalimentaire. Elle devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2022, sous réserve de l'examen et de l'approbation réglementaires.



La transaction comprend l'usine de fabrication d'Albany, au Minnesota, qui devrait fonctionner dans le cours normal des choses. Les employés de ce site seront transférés de Kraft Heinz à Kerry Group.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

