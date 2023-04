Thales : Un gestionnaire de fonds lance le premier ETF d'Europe sur les valeurs de la défense

(BFM Bourse) - L'industrie de la défense a retrouvé les faveurs des investisseurs depuis la guerre en Ukraine et l’augmentation des budgets militaires qui découle de ce conflit. Le gestionnaire de fonds VanEck propose dès à présent aux investisseurs d'être exposés aux entreprises de ce secteur avec un ETF dédié.

La guerre en Ukraine a remis le secteur de la défense dans le radar des investisseurs. Les valeurs de ce secteur auparavant boudé ont connu une envolée l’an passée. Elles ont été soutenues par la course à l’armement induit par l’éclatement du conflit entre l'Ukraine et la Russie. "L’année 2022 était une année pour jouer la défense en Bourse", rappelait Jefferies.

Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreux Etats européens ont décidé d’augmenter leurs enveloppes budgétaires pour mieux équiper leurs armées. Le gouvernement français prévoit par exemple, un budget alloué aux armées françaises de plus de 400 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Une initiative que le gouvernement motive par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. Fin janvier, c’était la Pologne, pays au plus proche de ce conflit, qui annonçait qu’elle allait consacrer 4% de son PIB à la défense en 2023.

Rheinmetall, un conglomérat industriel qui fournit des blindés à l’armée allemande a par exemple lui vu son cours être multiplié par plus de 2,5 à la Bourse de Francfort, depuis le 24 février 2022, jour de l'invasion russe en Ukraine. D’ailleurs, le géant de l’armement allemand a fait son entrée le 20 mars dernier, dans le club des 40 entreprises phares du Dax, l’indice vedette de la Bourse de Francfort. Ultime consécration pour le constructeur du char Leopard 2.

Seul ETF dédié au secteur de la défense en Europe

Dans ce contexte de course à l’armement, le gestionnaire de fonds américain VanEck a annoncé le lancement de son ETF exposé aux acteurs de ce secteur qui retrouve, par la force des choses, les faveurs des investisseurs. Le VanEck Defense UCITS ETF offre aux investisseurs institutionnels et particuliers un accès aux principales sociétés du secteur de la défense implantés dans les pays développés (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni).

Le fonds entend investir dans des sociétés qui tirent la majorité de leurs revenus des produits ou des services liés à la défense: les équipements de défense, la technologie aérospatiale, les systèmes et services de communication, la technologie des satellites, les véhicules aériens sans pilote, les logiciels de sécurité, le matériel et les services informatiques, les logiciels de cybersécurité. L'univers d'investissement est étendu aux solutions de formation et de simulation, la criminalistique numérique, les dispositifs de repérage et les applications d'authentification électronique ou d'identification biométrique.

La société de gestion prend tout de même soin de filtrer les émetteurs produisant des "armes dites controversées" dans son approche d’investissement. Cette typologie d’armes englobe les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions, l’uranium appauvri ainsi que les producteurs d’armes chimiques et biologiques.

"Depuis le début de la guerre en Ukraine, les opinions sur la politique de sécurité et de défense ont commencé à changer, car la nécessité d'une politique de sécurité est devenue plus évidente', déclare Martijn Rozemuller PDG de VanEck Europe. "En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des tensions en Asie et de l'incertitude mondiale, la sécurité et la défense reviennent à l'esprit des investisseurs après avoir été boudées pendant plusieurs années", poursuit Martijn Rozemuller.

Ce tout nouvel ETF de la gamme commercialisée par VanEck est le seul en Europe à offrir un accès au secteur de la défense. Il sera coté à la fois à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) et à la Bourse de Francfort (Deutsche Börse).

Thales, Safran et Dassault Aviation dans le haut du panier

Le fonds suit l'indice MarketVector Global Defense Industry, qui regroupe 31 entreprises actives dans les domaines de l'équipement de défense, de la technologie aérospatiale, des communications, des satellites, du matériel et des logiciels de sécurité et d'informatique, des aéronefs sans pilote, de la formation et de la simulation, et de l'identification biométrique.

La composition du fonds ne recèle pas beaucoup de surprises. Thales est en tête des principales convictions de ce fonds dédié la défense. La plus forte hausse du CAC 40 en 2022 (+59,4%) représente 8,91% de l’actif net.

Le groupe de technologies et de défense est talonné de près par Safran (8,41% de l’actif net). Sur la troisième marche de ce podium, on ne retrouve pas un groupe tricolore mais américain. Il s’agit de Palantir Technologies (8,24% de l’actif net) qui détient des outils de surveillance et d’analyse en ligne, en physique, pour le compte des gouvernements, des armées et des entreprises du secteur privé. Fin septembre 2022, la société américaine a décroché deux contrats avec le département de la Défense et le département de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis.

A la dixième place des plus grosses convictions de VanEck Defense Ucits ETF, on note la présence d'un autre fleuron français du secteur de la défense: Dassault Aviation. Le constructeur du Rafale, qui a vu son cours flamber de 66,5% en 2022, pèse pour près 4% de l’actif net. Stifel considère que "des potentielles commandes importantes de Rafale pourraient stimuler davantage l’action cette année". Or, Dassault Aviation a plusieurs clients dans son radar dont la Colombie ou l’Inde, son principal prospect. Au total, les 10 premières positions de l’ETF représentent près de 63% de l’actif net global.

Avec l'arrivée du nouveau venu, VanEck étoffe une palette de fonds thématiques déjà bien fournie. Le gestionnaire de fonds offre déjà la possibilité aux investisseurs de se positionner sur un secteur des jeux vidéo à la croissance fulgurante avec l’ETF VanEck Video Gaming and eSports ou bien de parier sur les pionniers de l'alimentation durable de demain avec l’ETF VanEck Sustainable Future of Food.

