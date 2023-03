Thales : Serait intéressé par le rachat d'Idemia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fonds de Private Equity Advent serait en négociation pour vendre Idemia selon Les Echos.



Le fonds aurait mandaté Rothschild et Goldman Sachs pour cette cession selon le quotidien. Le montant de cession pourrait être compris entre 5 MdsE et 6 MdsE, soit 9x à 11x l'EBITDA 2022.



' Un multiple à priori faible pour ce type d'actif qui s'expliquerait par le très fort rebond des résultats d'Idemia en 2022 (+25%), ainsi que par la valorisation des activités paiement (cartes bancaires) plus faible que celle des activités de biométrie ' indique Invest Securities.



Selon Les Echos, plusieurs fonds de Private Equity seraient intéressés par cette acquisition, dont Apollo, Veritas, Brookfield et CVC, ainsi que des groupes industriels comme NEC, Assa Abloy et HID Global. Thales serait également intéressé par cette opération, ' mais le groupe serait confronté à des problèmes de concurrence après avoir racheté Gemalto fin 2017 et ne souhaiterait pas acquérir les activités Paiement d'Idemia ' indique Invest Securities.



' Pour rappel, Advent avait acquis Oberthur en 2011 pour 1,15MdE et Morpho pour 2,4MdsE en 2016 (Idemia est la structure née de la fusion entre Oberthur et les activités sécurité de Safran : Morpho). Face à un environnement bancaire sous pression, Advent aurait obtenu de Goldman Sachs un financement acquéreur de 2,5MdsE ' rajoute le bureau d'analyses.



