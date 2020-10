Thales : Productivité redressée, Oddo reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Estimant que la productivité est ' revenue à la normale au 3e trimestre ', Oddo modélise un CA de 3,82 milliards d'euros sur la période.



Pour l'analyste, les prises de commandes s'élèvent à 3,2 milliards d'euros au 3e trimestre - en recul de 7% par rapport à la même période un an plus tôt, notamment en raison de l'atonie du segment aéronautique civil.



' La demande sous-jacente reste dynamique ', évalue toutefois le broker qui relève légèrement ses estimations 2020, avec un BPA à +1,3%, un EBIT à 1,34 milliard d'euros et un CA de 16,97 milliards d'euros.



Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation d'achat, avec un objectif de cours de 87 euros.





