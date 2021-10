Thales : Partenariat de cybersécurité avec Monaco

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales s'associe avec l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), afin de renforcer la cybersécurité du Gouvernement Princier, des services publics et des opérateurs d'importance vitale (OIV) de la principauté.



Dans le cadre de ce partenariat, Thales va fournir à Monaco un ensemble de ses solutions et services comme 'Citadel Team' qui assure la souveraineté des données et la sécurité des communications, 'Cybels Sensor', une sonde de détection des menaces, ou encore son service 'Cyber Threat Intelligence' qui permet de recevoir, analyser et trier toutes les informations d'une cyberattaque.





