Thales : Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Thales avec un objectif de cours inchangé de 137 euros.



Après l'atteinte d'une marge d'EBIT de 15,9% au 1er semestre (+354 pb), Thales table sur une marge 2023 au moins dans la fourchette haute de l'objectif de 13,5%/14,5%, ce qui implique une marge proche de 13,6% sur le 2e semestre, rapporte l'analyste.



De son côté, Oddo BHF estime retenir une position prudente en anticipant une marge de 14,7% pour l'exercice 2023.



'Les problématiques de supply chain continuent de pénaliser les ventes du segment Space et rendent l'objectif d'un CA de 2,5 MdsE en 2024 difficilement réalisable même si la société anticipe une réduction des tensions de la chaine sur le 2e semestre', justifie le broker.



Oddo BHF révise finalement ses prévisions de manière marginale, avec une baisse de ses BPA 2023 de 1,3%.



Par ailleurs, 'nous anticipons un FCF ajusté de 1584 ME (y compris avances Indonésie) passant à 1788 ME en 2024', conclut l'analyste.





