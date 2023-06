Thales : Morgan Stanley entame un suivi à surpondérer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note sur les valeurs européennes de l'aéronautique et de la défense, Morgan Stanley entame une couverture de Thales avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours fixé à 169 euros.



Le broker revendique pour le groupe français, ainsi que pour son pair britannique BAE Systems lui aussi conseillé à 'surpondérer', des prévisions de résultats 2025 supérieures de 3-4% aux consensus.



'De façon plus importante, nos projections de croissance à plus long terme (2025-30) dépassent significativement les consensus (6% à la fois pour BAE et Thales, contre 3% et 4% en consensus, respectivement)', ajoute-t-il.



