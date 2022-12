Thales : Lancement réussi du satellite SWOT

(CercleFinance.com) - Thales annonce que le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base militaire de lancement de Vandenberg (VSFB) en Californie.



SWOT est une mission conjointe du CNES et de la NASA, avec la collaboration des agences spatiales canadienne (CSA) et britannique (UKSA).



Thales Alenia Space (Thales 67 % et Leonardo 33 %) est le partenaire industriel majeur de cette mission dédiée à la mesure du niveau des eaux de surface des lacs et des cours d'eau, du débit des rivières et à la détermination fine et précise de la topographie des océans.



