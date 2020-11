Thales : Contrats pour ses systèmes de lutte anti-mines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales va fournir à la Royal Navy et à la Marine nationale le premier système mondial autonome de lutte anti-mines entièrement intégré.



La France et le Royaume-Uni ont signé un contrat conjoint portant sur le lancement de la Phase 2 (production) du programme MMCM (système de lutte anti-mines sous-marine).



Avec ce contrat, les marines françaises et britanniques s'équipent du premier système entièrement intégré de lutte anti-mines.



Avec ses principaux partenaires (ECA Group, L3Harris et Saab), Thales assurera la livraison des systèmes aux deux forces navales à partir de 2022.



