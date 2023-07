Thales : Contrat pour la rénovation des frégates Horizon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'OCCAR, l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement, a attribué à Naviris et à eurosam un contrat d'une valeur de 1,5 milliard d'euros pour la rénovation à mi-vie des frégates Horizon françaises et italiennes.



Les deux industriels travailleront avec leurs sociétés actionnaires, Fincantieri et Naval Group pour la frégate, MBDA Italie, MBDA France et Thales pour la nouvelle génération de système anti-aérien principal PAAMS et de radar longue portée LRR.



'Avec ce programme de rénovation, les frégates de la classe Horizon vont bénéficier d'une modernisation à l'état de l'art de l'ensemble du bâtiment, parallèlement à l'amélioration de leurs capacités anti-aériennes', souligne ainsi le groupe d'électronique de défense.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.