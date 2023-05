Thales : Contrat de couverture pour les passeports américains

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir récemment décroché un nouveau contrat de couverture électronique pour les passeports américains auprès du Government Publishing Office (GPO) des États-Unis, pour une durée allant jusqu'à dix ans.



Depuis 2005, le groupe français a délivré à GPO plus de 127 millions de couvertures électroniques. Avec ce contrat, Thales coopère de nouveau pour fournir une technologie et des composants sécurisés pour les couvertures de passeports américains.



Le GPO fabrique le passeport américain, y compris un grand nombre de ses composants, pour le Département d'État, qui le personnalise ensuite pour les voyageurs, les représentants du gouvernement et les diplomates américains.



