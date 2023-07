Thales : Acquisition de 100% d'Imperva pour 3,6 Mds$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a conclu un accord avec Thoma Bravo, une importante société d'investissement dans les logiciels, pour l'acquisition de 100% d'Imperva. Cette société est le leader américain de la cybersécurité des données et des applications. L'acquisition porte sur une valeur d'entreprise de 3,6 milliards de dollars.



Avec cette acquisition, Thales fait passer son activité cybersécurité au niveau supérieur. Imperva permettra de développer la sécurité des données et d'entrer Thales sur le marché attractif de la sécurité des applications. L'activité cybersécurité totale de Thales générera plus de 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.



Les nouveaux objectifs financiers fixés pour l'activité Identité et sécurité numériques (DIS) de Thales sont une croissance organique des ventes 2024-2027 de +6 à +7% et un EBIT 2027 pouvant atteindre 16,5%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.