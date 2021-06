Tessi : Pixel Holding va retirer Tessi de la cote, avec une belle prime pour les actionnaires

(BFM Bourse) - La holding de participations industrielles Pixel a franchi le seuil de 90% du capital du spécialiste de la gestion des flux d’informations et du traitement des moyens de paiement Tessi. Elle va lancer une procédure de retrait au prix de 172 euros par action. Soit 30% au-delà du cours auquel Pixel avait acquis une participation majoritaire début 2017.

Une sortie progressive dont les actionnaires minoritaires de Tessi n'ont pas forcément à se plaindre, même si elle n'intervient pas au meilleur niveau historique de l'action. Plus de quatre ans après le rachat par Pixel Holding de la participation majoritaire de Marc Rebouah et sa famille, la holding de participations industrielles s'apprête finalement à retirer le titre Tessi de la cote au prix de 172 euros par action (coupon exceptionnel de 3,40 euros attaché). Alors que l'action cotait 126 euros avant sa suspension, la cotation reprend en vive hausse de 34,92% lundi vers 11h à 170 euros.

Pixel Holding, contrôlée par HLDI, la société d'investissement de la famille Dentressangle, et HLD Europe (qui regroupe nombre d'investisseurs de renom tels que Jean-Bernard Lafonta, Claude Bébéar ou Jean-Charles Decaux), avait pris le contrôle de Tessi en 2017 en rachetant la participation de la famille Rebouah, soit 54,11% du capital, au prix de 131,92 euros. Dans la foulée, une offre publique avait été lancée à destination des minoritaires à 132,25 euros, sans qu'un retrait soit envisagé à l'époque.

Procédure de retrait obligataire

Rebelotte deux ans plus tard : en janvier 2019, Pixel avait déposé une nouvelle offre cette fois au prix de 160 euros par action (dont un copieux coupon de 42,70 euros par action !), en précisant cependant ne pas avoir l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire le cas échéant. Au terme de cette offre, Pixel détenait près des trois quarts du capital, des fonds tels que Moneta et FMR (Fidelity) ayant choisi d'apporter une partie seulement de leurs actions à l'offre.

Cette offre intervenait quelques mois après que l'action a touché un pic historique de 191 euros en juin 2018.

Après avoir continué à se renforcer progressivement, Pixel vient d'acquérir d'un coup des blocs représentant 15,1% du capital et pointe à 97,4% des parts de Tessi, à des prix compris entre 170 et 172 euros. Profitant du franchissement du seuil de 90% qui permet de lancer une procédure de retrait obligataire, Pixel Holding a fait savoir qu'il allait déposer auprès de l'AMF au troisième trimestre 2021 un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Tessi au prix de 172 euros par action (le plus cher payé lors du franchissement de seuil), dividende exceptionnel 2020 attaché.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse