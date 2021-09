TESLA INC. : Un pendu qui met la puce à l'oreille

(BFM Bourse) - TESLA INC. constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 654JS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 750 $ et d’échéance courte au 17/12/2021. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Scénario graphique contrariant sur l'action du constructeur automobile innovant, qui vient de tracer en sommet de très court terme, une bougie en pendu au corps rouge. Dans l'immédiat, l'entrée en zone de "surachat" se confirme, et se regarde à l'aune du manque de volumes en début d'épisode acheteur (19 - 20 août). Un retour sur moyenne mobile longue (flat actuellement) est proposé.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 654JS, sur TESLA INC., à 0.640 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 666.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 781.000 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.64 € PUT Objectif : 666.000 € Stop : 781.000 € Mnemo : 654JS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 750.00 € Echéance : 17/12/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime