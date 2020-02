Tesla inc. : Tesla profite de sa valorisation stratosphérique pour lever 2 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Tesla a annoncé son intention d'émettre pour environ 2 milliards de dollars d'actions nouvelles dans le cadre d'une offre publique. Le constructeur de véhicules électriques, qui a enregistré un impressionnant rallye boursier au cours des deux dernières semaines, accorde aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 300 millions de dollars d'actions ordinaires supplémentaires. Le titre lâche près de 5% dans les échanges électroniques avant Bourse à Wall Street.

Tesla prend encore de court les marchés en annonçant, dans un communiqué publié avant Bourse, son intention d'émettre pour environ 2 milliards de dollars d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital. Dans l'hypothèse où les banques exerceraient pleinement leur option d'achat de titres supplémentaires, le produit brut total de l'offre s'élèverait à environ 2,3 milliards de dollars hors frais. Le groupe d'Elon Musk indique avoir l'intention d'utiliser le produit net de l'offre "pour renforcer son bilan, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise". Tesla précise qu'il accordera aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 300 millions de dollars d'actions ordinaires supplémentaires.

Le fondateur et PDG de Tesla participera lui-même à cette offre en achetant jusqu'à 10 millions de dollars d'actions ordinaires, tandis que le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et administrateur de Tesla, achètera pour sa part jusqu'à 1 million de dollars d'actions ordinaires.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont été choisis pour mener l'opération, aux côtés de Barclays, Bank of America Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities et Wells Fargo Securities. À noter que la banque française Société Générale a également été sélectionné par Tesla pour co-gérer cette offre publique.

L'annonce est relativement mal accueillie par le marché puisque le titre Teska cède 4,3% avant Bourse. À la clôture de mercredi, le constructeur de véhicules électriques était encore valorisé près de 140 milliards de dollars. L'augmentation de capital ne sera donc que très peu dilutive, en fonction du prix qui sera retenu.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

