Tesla inc. : Tesla devient le 7e groupe à franchir le seuil des 1000 milliards de capitalisation boursière

(BFM Bourse) - Après Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet et Facebook, Tesla devient officiellement la 7e entreprise au monde à franchir le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars de valorisation boursière, le titre du groupe dirigé par Elon Musk décollant de près de 10% ce lundi à l'annonce d'une méga-commande de Hertz.

Tesla franchit à son tour le cap des 1.000 milliards de "market cap" ce lundi en séance, avec un gain de 9,7% en fin de matinée à près de 1.000 dollars par titre. Il s'agit ainsi du 7e groupe à atteindre un tel niveau de valorisation, après les GAFAM (Apple avait franchi ce seuil en premier) et Saudi Aramco, valorisé 1.700 milliards à son introduction en décembre 2019.

La performance est d'autant plus saisissante pour Tesla que le groupe, créé en 2003, pesait à peine plus de 50 milliards de dollars, il y a tout juste deux ans. Il conforte ainsi son rang de 6e capitalisation boursière mondiale, à plus de 60 milliards de plus que Facebook qu'il a doublé à l'ouverture de Wall Street. Le bond du jour est à mettre sur le compte de l'annonce d'une méga-commande de 100.000 Model 3 (véhicule le plus vendu en Europe tous modèles confondus en septembre selon Jato Dynamics) de la part de Hertz.

En une séance, Tesla ajoute pour l'instant plus de 80 milliards de "market cap", soit l'équivalent de General Motors. Et le groupe dirigé par Elon Musk pèse désormais 4 fois plus que que Toyota, deuxième plus gros constructeur automobile mondial en termes de "market cap" à environ 240 milliards de dollars.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse