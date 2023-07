Tesla inc. : Les baisses de prix font fondre les marges de Tesla, qui cale à Wall Street

(BFM Bourse) - Le constructeur automobile spécialisé dans l'électrique a vu ses marges fondre au deuxième trimestre en raison des baisses de prix. Si les bénéfices se sont avérés plus élevés qu'attendu, la direction de la société n'a pas exclu de nouvelle baisse de prix qui pourraient encore contracter sa rentabilité.

Tesla va-t-il bientôt devenir moins rentable en termes de marge que Renault? La question est un brin provocatrice mais vu la chute de la rentabilité opérationnelle du constructeur des Model 3 et Model S, elle ne paraît pas si saugrenue.

Le spécialiste américain des véhicules électriques a dévoilé mercredi soir ses résultats du deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 47% à 24,93 milliards de dollars, porté par la progression des livraisons (+83% sur la période).

Tesla a engagé depuis la fin 2022 une vague de baisses de prix sur ses modèles phares en Chine puis aux Etats-Unis et en Europe, de sorte à gonfler ses volumes et tenir son objectif d'une croissance des livraisons d'environ 50% par an.

Cette stratégie ultra-agressive se traduit forcément par un repli prononcé de la rentabilité. La marge opérationnelle est ainsi passée de 14,6% au deuxième trimestre 2022 à 9,6% sur la même période de 2023. En comparaison Renault vise une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8% cette année, et donc pas si éloignée de Tesla. Et on ne parle pas de Stellantis dont la rentabilité opérationnelle courante devrait encore tutoyer les 13% au premier semestre 2023, selon les prévisions.

La marge brute, une donnée très surveillée du marché, est, elle, passée de 25% à 18,2% au deuxième trimestre.

Objectif de livraisons confirmés

Néanmoins tant sur les revenus que le bénéfice par action, Tesla a dépassé les attentes. Selon un consensus Refinitiv cité par CNBC, les analystes attendaient des revenus de 24,47 milliards de dollars, contre 24,93 milliards de dollars, donc, publiés par le groupe. Le bénéfice par action ajusté était lui attendu à 82 cents, or Tesla a généré un bénéfice par titre de 91 cents. Et la société a par ailleurs confirmé son objectif de 1,8 million de véhicules livrés cette année.

Pourtant Wall Street se grippe, le titre Tesla reculant de 3% dans les échanges de préouverture ce jeudi. L'action avait initialement peu réagi dans les échanges post-clôture après la publication de ces résultats. Le titre a ensuite dévissé en raison de commentaires fournis par les dirigeants du groupe dont Elon Musk.

Comme l'explique sur Twitter Gary Black, directeur des investissements de The Future Fund, les dirigeants ont indiqué que la production de véhicules serait légèrement en baisse au troisième trimestre en raison de modernisations et des mises à niveaux d'usines, alors que le marché attendait une hausse de la production de 2000 à 3000 véhicules par rapport au deuxième trimestre.

Surtout, la direction de Tesa n'a pas exclu de nouvelles baisses des prix de ses modèles, expliquant qu'elles dépendraient d'une potentielle hausse des taux d'intérêts, de sorte à ce que les ménages empruntant pour payer une Tesla ne voient pas leurs mensualités trop augmenter. Ce qui suggère que les marges de Tesla pourraient encore se contracter dans les prochains mois.

L'autonomie au coeur du réacteur boursier

"Les variations à court terme de la marge brute et de la rentabilité sont vraiment mineures par rapport à la situation à long terme. L'autonomie rendra tous ces chiffres ridicules", a minimisé devant les analystes Elon Musk, selon des propos rapportés par CNBC.

Une grande partie des investisseurs estiment, il est vrai, que ce sont les technologies d'autonomie de Tesla qui constituent le cœur de la valeur du groupe, avec notamment ses logiciels et l'arrivée prochaine des robotaxis.

"Fondamentalement, lorsqu'il s'agit de Tesla, les traders doivent regarder au-delà de l'histoire des marges de Tesla, il s'agit davantage du système autonome et de la grande quantité de données qu'il contient", considère ainsi Naeem Aslam de Zaye Capital.

Elon Musk avait d'ailleurs déclaré lors de son passage en France au salon VivaTech de juin que le principal moteur boursier de Tesla restait l'autonomie. "Les valorisations sont parfois étranges. (…) Je pense que la valeur de l'entreprise dépend avant tout de l'autonomie", a-t-il estimé.

Avec le rebond en Bourse de Tesla, de 136% depuis le début de l'année, l'entreprise possède actuellement une valorisation de 930 milliards de dollars, soit davantage que celles GM,Ford, Toyota, Nissan, Mercedes, Porsche, Volkswagen, BMW, Renault et Stellantis réunies.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse