Teract : Jardiland et Gamm Vert publient leur chiffre d'affaires, une première depuis leur entrée en Bourse

L'entreprise Teract, propriétaire des enseignes de jardinerie Jardiland, Gamm Vert, Delbard et des boulangeries Louise, et qui est en "discussions exploratoires" avec le distributeur Casino en vue d'un rapprochement, a annoncé jeudi des ventes de 335,8 millions d'euros sur la période juillet-décembre 2022.

Ce chiffre, qui ressort en hausse de 0,6% en données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent, est publié pour la première fois depuis que Teract est coté en Bourse, soit depuis août 2022. L'entreprise clôture ses exercices de manière décalée, au 30 juin, et ces ventes sont donc celles de son premier semestre.

L'essentiel des ventes issues de l'activité jardinerie/animalerie

Teract est issue du rapprochement entre un véhicule financier créé par le fondateur de Free Xavier Niel, le banquier Matthieu Pigasse et un acteur important de la distribution en France, Moez-Alexandre Zouari d'une part, et d'autre part de la branche "distribution" d'InVivo, une entreprise qui unit 188 coopératives agricoles françaises.

L'essentiel des ventes est le produit de l'activité jardinerie/animalerie, sous enseignes Jardiland, Gamm vert Delbard, Jardineries du Terroir et Noa, toutefois en baisse de 3% sur un an. La jardinerie avait été portée par l'épidémie de Covid-19 en 2020 et 2021, lorsque les Français, davantage cantonnés chez eux, avaient massivement investi dans le bricolage, le jardinage et l'aménagement intérieur de leur domicile.

Des discussions "exploratoires" avec Casino

Les ventes alimentaires, reposant essentiellement sur l'acquisition fin 2022 de la chaîne de boulangeries originaire du nord de la France, Louise, ressortent à 21,3 millions d'euros sur le semestre, précise Teract.

L'objectif affiché par Teract, outre le développement de l'activité jardinage et animalerie, était de développer une offre alimentaire (fruits et légumes, boucherie, fromagerie, épicerie) pour partie approvisionnée par les coopératives sociétaires d'InVivo.

Le groupe a confirmé en février avoir amorcé des "discussions exploratoires" en vue d'un rapprochement avec les activités de distribution en France du groupe Casino, comprenant notamment les enseignes Monoprix et Franprix.

Lors d'un point presse téléphonique jeudi sur les ventes du groupe, le directeur général Moez-Alexandre Zouari a indiqué ne vouloir faire "aucun commentaire sur les discussions avec Casino", précisant ultérieurement en être au même stade des "discussions exploratoires".

