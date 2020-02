Teleperformance : Solide publication pour l'exercice 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Annoncé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Teleperformance s'est élevé, en 2019, à 5,355 milliards d'euros, en croissance de +20,6% à données publiées et de +10,6% à données comparables par rapport à 2018.



L'EBITDA courant est pour sa part ressorti à 1,138 milliard d'euros en 2019, en hausse de +49,2% par rapport à 2018, avec un taux de marge à 21,2%. L'EBITA courant atteint de son côté 764 millions d'euros (+26,7%).



Le résultat net part du groupe atteint ainsi 400 millions d'euros, en hausse de +28,3 par rapport à l'année précédente, pour un résultat net dilué par action à 6,81 euros (+28,7%).



S'agissant de 2020, Teleperformance indique viser une croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à +7% à données comparables, et une hausse de la marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires d'au moins +10 points de base.



