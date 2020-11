Teleperformance : L'engouement pour les centres d'appels continue de booster les revenus de Teleperformance

(BFM Bourse) - Le groupe français, expert de la relation client, va battre ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2020. L'action s'envole une nouvelle fois.

Rien n'arrête Teleperformance. Le groupe français, spécialisé dans les centres d'appels et les services de relations clients externalisés, a vu son chiffre d'affaires progresser de 5,6% sur un an au troisième trimestre, à 1,428 milliard d'euros. A données comparables (à taux de changes et périmètre constants), les revenus progressent même de 12,3% sur un an.

Le groupe en profite pour relever ses objectifs pour l'année en cours et table désormais sur un chiffre d'affaires en croissance de 8%, en données comparables, alors qu'il escomptait auparavant une hausse "de l'ordre de 6%", d'après un communiqué publié mardi. "Cette dynamique reflète l'adaptation rapide que le groupe a pu avoir durant cette situation inédite de crise sanitaire", a indiqué Olivier Rigaudy, directeur général délégué de Teleperformance, lors d'une conférence téléphonique.

200.000 collaborateurs en télétravail

À fin septembre, plus de 200.000 collaborateurs travaillaient à domicile contre moins de 10.000 avant la crise sanitaire, a-t-il ajouté.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Teleperformance voit son chiffre d'affaires en hausse de 4,4% (+7,4% en données comparables), à 4,088 milliards d'euros. Le groupe l'explique par une "forte progression des activités +core services+", selon le communiqué.

Ces activités, qui représentent plus de 85% du chiffre d'affaires global, regroupent les services de relations clients, de support technique et d'acquisition clients. Elles ont progressé de 8% (+14,9% en données comparables) sur le trimestre écoulé.

Forte progression en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient

Sur ce segment des "core services", par zone géographique, la croissance est tirée par la zone Ibérico-LATAM (Amérique latine) et Europe continentale-MEA (Afrique/Moyen-Orient), en hausse respectivement de 18,2% (en données publiées) et 20,6% entre juillet et septembre, "grâce à la montée en puissance de contrats gagnés récemment et le démarrage de nouveaux contrats signés pendant la crise" sanitaire.

A contrario, les "services spécialisés" reculent de 9,6%, notamment en raison de "la très forte baisse" des activités de gestion des demandes de visas de TLScontact. Les services spécialisés regroupent les services d'interprétariat et de traduction, la gestion des demandes de visas et les services aux consulats ainsi que le recouvrement de créances.

En plus de relever ses objectifs pour l'exercice 2020, Teleperformance a par ailleurs confirmé ceux à moyen terme. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros en 2022, comme avant la crise, avec une croissance moyenne attendue à 6% au minimum, à données comparables.

Une publication saluée en Bourse

En Bourse Teleperformance poursuit sa belle progression depuis le début de l'année, avec un nouveau bond de 4,83% ce mercredi vers 12h. Outre la publication de ces bons résultats, le groupe bénéficie aussi d'un relèvement d'objectif de Citigroup à 280 euros l'action. Depuis le 1er janvier, le titre Teleperformance grimpe de 29,81%.

(Avec AFP)

J.L. D. - ©2020 BFM Bourse