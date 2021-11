Telenet group : L'UE autorise l'acquisition en commun de Livit

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Livit par Willemen Groep et Telenet, toutes deux établies en Belgique.



Livit est une entreprise commune nouvellement constituée, active dans la location d'unités d'habitation meublées et les services connexes.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de l'impact limité qu'elle aurait sur le marché.



