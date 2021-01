Technipfmc : Vers une scission en deux entités distinctes

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé aujourd'hui la reprise des activités en vue de sa scission en deux sociétés leaders du secteur, indépendantes et cotées en bourse: TechnipFMC, une société entièrement intégrée fournisseur de technologie et de services; et Technip Energies, un acteur majeur de l'ingénierie et de la technologie.



Selon TechnipFMC, cette séparation 'offrirait à la fois une flexibilité accrue et des opportunités de croissance, chaque entreprise étant dans une position unique pour capitaliser sur la transition énergétique'.



L'opération devrait être achevée au premier trimestre 2021, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires.





