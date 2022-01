Technipfmc : Vers un projet éolien avec Magnora en Ecosse

(CercleFinance.com) - TechnipFMC et Magnora annoncent que leur partenariat Magnora Offshore Wind AS, combinant leurs expertises respectives, s'est vu offrir la possibilité de conclure un accord d'option pour la zone N3 située dans la partie nord-ouest de l'Écosse.



Le développement prévu aura une capacité totale d'environ 500 MW, ce qui pourrait alimenter plus de 600.000 foyers au Royaume Uni. Couvrant une superficie d'environ 100 km2, ce parc comprendrait 33 éoliennes flottantes semi-submersibles d'une capacité de 15 MW.



L'ambition est d'obtenir le consentement en 2026, la décision finale d'investissement en 2028 et de commencer la production en 2030, contribuant ainsi à atteindre les objectifs nets zéro de l'Écosse, Pathway to 2030.



