Technipfmc : Signe un contrat majeur en Egypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a signé un contrat majeur d'ngénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) pour la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiut en Egypte. Le contrat dépasse 1 milliard de dollars.



Le complexe transformera les produits pétroliers de moindre valeur de la raffinerie voisine de la société Assiut Oil Refining Company (ASORC) en environ 2,8 millions de tonnes par an de produits plus propres, tels que le diesel Euro 5.



Catherine MacGregor, présidente de Technip Energies, a déclaré: ' Ce contrat démontre la relation de longue date de TechnipFMC avec le secteur pétrolier égyptien et renforce notre expertise dans la livraison de projets complexes dans le pays '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TECHNIPFMC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok