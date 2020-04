Technipfmc : Politique de dividende révisée

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé que son conseil d'administration a révisé sa politique de dividendes à 0,13 dollar par action sur une base annualisée, pour renforcer son bilan et préserver sa liquidité face à la forte baisse du prix des matières premières et à l'impact du Covid-19.



La société parapétrolière a versé 0,13 dollar par action en avril 2020, ce qui constitue donc le dividende annuel pour 2020. Elle a l'intention de payer son dividende pour 2021 en versements trimestriels à compter d'avril 2021.



