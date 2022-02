Technipfmc : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre TechnipFMC avec un objectif de cours réduit de 13,2$ à 10$.



L'analyste met en avant un chiffre d'affaires de 1.52Md$ au 4e trimestre en recul de 4,8% par rapport au 4e trimestre 2020 et en-dessous des attentes du consensus de 1.59 Md$. L'EBITDA ajusté est de 130.3M$ (consensus 142M$). Le groupe affiche une perte nette de 127.2M$ faisant ainsi ressortit un BPA retraité de -0.12$ en dessous des attentes du consensus de (-0.01$).



'A la suite du delisting de TechnipFMC de la place de Paris, nous poursuivons le suivi du titre sur le marché américain', indique Oddo.



Le broker rapporte par ailleurs qu'à l'image des autres grands acteurs américains du secteur, TechnipFMC a souligné qu'il tablait également sur 'un nouveau super cycle qui durera au moins jusqu'en 2025'.





