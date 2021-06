Technipfmc : Oddo confirme sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur TechnipFMC avec un objectif de cours de 10,7 E.



' La sortie, tant souhaitée, par de nombreux actionnaires de TechnipFMC du métier de l'E&C onshore/offshore explique, selon nous, une bonne partie de cette surperformance sectorielle du titre (+30.8% vs +4.5% en moyenne pour le segment des E&C) ' indique l'analyste.



Oddo estime que le groupe devrait bénéficier de l'accélération à l'international. ' L'amélioration du momentum devrait permettre au groupe d'atteindre son objectif 2021 des prises de commandes en Subsea de 4 Md$ (1.4 Md$ déjà réalisés au T1 21) ' indique le bureau d'analyses.



' Encore près de 850 M$ à monétiser du côté de Technip Energies TechnipFMC, à la suite du spin off de 50.1% de Technip Energies (TEN), de la cession pour 100 M$ de titres TEN à la BPI et à la cession d'une partie de sa participation dans TEN via le marché, détient aujourd'hui 31% de TEN ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.