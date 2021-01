Technipfmc : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce la nomination d'Alf Melin au poste d'executive vice president et directeur financier, à compter du 25 janvier. Il travaille dans la société depuis 1995 et a occupé de nombreux postes de direction dans la finance, la trésorerie et les opérations.



Cette nomination fait suite à la démission, également effective le 25 janvier, de Maryann Mannen en tant qu'executive vice president et directrice financière, qui quitte la société pour poursuivre une autre opportunité professionnelle.



Alf Melin occupe actuellement le poste de senior vice president, finance operations, où il est responsable des activités financières de la société pour tous les segments. En outre, il supervise directement les opérations financières pour le segment subsea.



