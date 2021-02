Technipfmc : Important contrat avec Qatar Petroleum via CTJV

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce que CTJV, une joint-venture entre Chiyoda Corporation et Technip Energies, s'est vu attribuer un contrat de conception, fourniture, construction et installation (EPCC) d'un montant de plus d'un milliard de dollars, par Qatar Petroleum, portant sur les installations à terre du projet North Field East.



Ce prix couvrira la livraison de quatre 'méga trains' - chacun disposant d'une capacité de transport de 8 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié - et des installations de services publics associées.



Il inclut également une grande installation de captage et de capture du CO2 qui conduira à une réduction de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre, assure TechnipFMC.





