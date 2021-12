Technipfmc : En haut du SBF 120 après un contrat au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action TechnipFMC s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris, le groupe parapétrolier ayant signé un contrat de quatre ans avec la compagnie brésilienne Petrobras.



Vers 9h45, le titre avance de 1,3%, signant la deuxième plus forte progression de l'indice SBF 120, qui se replie au même moment d'environ 0,5%.



Le spécialiste des projets d'ingénierie a annoncé dans la nuit avoir remporté une série de contrats dont le montant cumulé correspond à un accord 'majeur', c'est-à-dire compris entre 500 millions et un milliard d'euros.



Ce contrat porte plus spécifiquement sur la fourniture de plus de 500 kilomètres de conduites flexibles et de services associés, devant aider Petrobras à accroître la récupération de pétrole.



Ces équipements sont destinés à des champs matures situés dans des zones post-salifères au large du Brésil.



Le titre TechnipFMC affiche à ce stade de la semaine un gain hebdomadaire de plus de 9%, bien aidé par une recommandation favorable émise mercredi par les analystes de Jefferies qui disent apprécier la tonalité confiante utilisée par le groupe pour décrire ses perspectives.



