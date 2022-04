Technipfmc : Contrat 'significatif' dans le pétrole norvégien

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé mardi soir avoir remporté auprès de l'allemand Wintershall Dea un contrat 'significatif' portant sur un projet pétrolier situé sur le plateau continental norvégien.



Ce contrat intégré qui concerne l'ingénierie, la fourniture d'équipements, la construction et l'installation (iEPCI) vise à accroître la production du champ existant Maria.



Dans le cadre de l'accord, le groupe parapétrolier fournira notamment des systèmes d'arbres sous-marins, des conduites sous-marines ainsi que des conduites flexibles.



Au sens de TechnipFMC, la valeur d'un contrat 'significatif' se situe entre 75 et 250 millions de dollars.



