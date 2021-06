Technipfmc : Contrat 'significatif' auprès de Petrobras

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé hier soir avoir remporté un contrat 'significatif' auprès du brésilien Petrobras, portant notamment sur la fourniture d'équipements sous-marins.



L'accord comprend, entre autres, des systèmes de canalisations hydrauliques, du matériel de contrôle, des raccords électriques ainsi que des 'topsides', ces installations de surface qui permettent d'assurer le forage.



Le contrat englobe également des services d'installation et d'intervention.



Tous ces équipements, destinés à la plateforme pétrolière offshore Buzios située dans le bassin de Santos, doivent être livrés début 2023.



Pour TechnipFMC, le montant d'un contrat 'significatif' se situe entre 250 et 500 millions de dollars.



