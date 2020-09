Technipfmc : Contrat de modernisation de site aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé mercredi avoir remporté un contrat 'significatif' - c'est-à-dire compris entre 75 et 250 millions de dollars - auprès de Shell pour un complexe pétrochimique situé aux Pays-Bas.



Le contrat couvre l'ingénierie, la fourniture d'équipements et la fabrication de modules (EPF) pour huit unités de production d'éthylène.



Ces fours, destinés à remplacer 16 dispositifs vieillissants, devraient permettre au site de Moerdijk de réduire ses émissions annuelles de CO2 d'environ 10%, précise TechnipFMC dans un communiqué.



