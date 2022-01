Technipfmc : Contrat auprès de Petrobras au Brésil

(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce que Petrobras lui a attribué un important contrat sous-marin d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation pour son champ Búzios 6 (module 7), un nouveau développement dans la zone pré-salifère au Brésil.



'Le contrat couvre des tuyaux flexibles et rigides, des ombilicaux, des terminaux d'extrémité de pipeline, des cavaliers rigides, des assemblages de terminaison ombilicale et un système d'amarrage', précise le groupe parapétrolier.



Une partie de ces produits seront fabriqués au Brésil en utilisant les aptitudes et les compétences que TechnipFMC a développées dans le pays, tout en minimisant l'empreinte carbone associée au transport et à l'installation.



