Technipfmc : Accord avec Magnora dans l'éolien flottant

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé hier soir la conclusion d'un accord avec le norvégien Magnora en vue du développement commun de projets dans l'éolien offshore flottant.



Dans le cadre du partenariat, baptisé 'Magnora Offshore Wind', TechnipFMC a prévu d'apporter son savoir-faire en matière d'ingénierie intégrée, de fourniture d'équipements, de construction et d'installation (iEPCI).



TechnipFMC dit notamment vouloir capitaliser sur sa technologie 'Deep Purple', une initiative qui combine éolien, énergie houlomotrice et hydrogène vert.



Dans leur communiqué, les deux groupes précisent que les équipes de 'Magnora Offshore Wind' planchent d'ores et déjà sur des appels d'offre lancés en Ecosse et en Norvège.



