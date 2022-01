Technipfmc : Optant définitivement pour New-York, TechnipFMC va cesser la cotation sur Euronext Paris

(CercleFinance.com) - TechnipFMC va procéder à la radiation volontaire de ses actions d'Euronext Paris.



Le Conseil d'Administration a l'entreprise a conclu qu'une cotation unique à la Bourse de New York était plus cohérente par rapport au recentrage stratégique de la société et à son actionnariat, et lui permet d'être positionnée en meilleure adéquation avec son groupe de référence.



Les porteurs d'actions TechnipFMC cotées sur Euronext Paris et admises aux opérations d'Euroclear France pourront soit conserver leurs actions, qu'ils pourront négocier sur Euronext Paris jusqu'à la date de radiation, et ensuite sur le NYSE, soit participer à une offre de cession volontaire pour vendre tout ou partie de leurs titres.



