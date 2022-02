Technip energies : Un investissement dans l'hydrogène vert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi avoir réalisé un investissement stratégique dans Hy2gen, une société allemande spécialisée dans la production d'hydrogène vert.



Le groupe d'ingénierie et de technologies dédiées à la transition énergétique a participé à la dernière levée de fonds de 200 millions d'euros menée par l'entreprise basée à Wiesbaden.



Cette enveloppe doit être consacrée à la construction de sites de production de carburants de synthèse dits 'e-carburants' à base d'hydrogène vert, notamment pour les secteurs du transport maritime et de l'aviation.



Créée en 2017, Hy2gen construit et exploite des installations de production d'hydrogène vert et d'e-fuels à base d'hydrogène. Ses premières installations sont en voie d'être construites en France, en Norvège, au Canada, en Allemagne et aux Etats-Unis.



D'autres partenaires tels que le fonds d'infrastructure hydrogène Hy24, la société de gestion Mirova, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont participé à son dernier tour de table aux côtés de Technip Energies.



