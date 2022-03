Technip energies : Protocole d'accord avec Greenko en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir signé un protocole d'accord avec Greenko ZeroC Private pour explorer les opportunités de développement de projets d'hydrogène vert dans le raffinage, la pétrochimie, les engrais, la chimie et les centrales électriques en Inde.



Le protocole d'accord vise à faciliter leur collaboration afin de saisir des opportunités sur la base d'un modèle 'Build-Own-Operate (BOO)' pour des projets dans l'hydrogène vert et les projets associés en Inde, afin d'offrir des solutions technologiques compétitives.



Technip Energies y apporterait son expertise dans l'hydrogène, ses capacités en matière d'intégration, ses compétences en gestion de projet EPC et son empreinte régionale, et Greenko, son savoir-faire technologique, son expertise et ses actifs en énergies renouvelables.



