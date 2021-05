Technip energies : Prix fixé pour une offre obligataire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce la fixation du prix de son offre inaugurale d'obligations séniores non garanties d'un montant total de 600 millions d'euros et d'un rendement de 1,125%, offre sursouscrite plus de trois fois auprès d'investisseurs européens.



Le montant principal total des obligations à émettre dans le cadre de l'offre a été porté de 500 à 600 millions. Le règlement livraison aura lieu le 28 mai. A cette date, les obligations seront admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Technip Energies a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour ses besoins généraux, y compris le refinancement d'un crédit-relais de 650 millions mis à sa disposition dans le cadre de la scission de Technip Energies de TechnipFMC réalisée le 16 février.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.