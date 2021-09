Technip energies : Livre les premiers modules d'Arctic LNG 2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une joint-venture avec ses partenaires Saipem et Nipigas, Technip Energies annonce aujourd'hui avoir livré avec succès les premiers modules d'une structure destinée à Arctic LNG 2, soit l'un des plus grands projets de production de gaz naturel liquide (GNL) au monde, à Gydan (Russie) avec une capacité de près de 20 millions de tonnes par an.



Les deux premiers modules du pipe-rack, de 9000 tonnes chacun, ont quitté la Chine par bateau le 26 août à destination de Mourmansk pour assemblage sur une plateforme GBS (Gravity Base Structure). Celle-ci sera ensuite remorquée jusqu'à Gydan pour y être installée.



Au final, trois plateformes seront installées dans le cadre de ce projet, chacune fournissant jusqu'à 6.6 millions de tonnes de GNL par an.

La première devrait entrer en service en 2023, indique Technip Energies.





