Technip energies : Jefferies initie une couverture à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture de Technip Energies avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 18 euros, estimant que 'des capacités d'exécution dominantes dans le GNL le mettent en bonne position pour une résurgence des décisions d'investissements finales'.



'Une présence croissante sur les marchés à faible émission de carbone avec une traction claire dans l'hydrogène et le CCUS (capture, utilisation et stockage du carbone) trace un chemin réaliste vers la croissance', ajoute le broker.



Enfin, Jefferies juge attrayante la valorisation selon la méthode 'somme des parties' en utilisant des multiples de pairs d'EBIT moyens sur cinq ans, avant même de tenir compte du potentiel de progression sur les marchés à faible émission de carbone.



