Technip energies : Entouré après l'allègement de TechnipFMC

(CercleFinance.com) - Technip Energies s'adjuge plus de 6% et caracole en tête du SBF120, après l'annonce par TechnipFMC de la vente de 17,6 millions d'actions à HAL Investments, pour un prix de 11,15 euros par titre, soit des recettes brutes totales de 196,2 millions d'euros.



A la finalisation de cette cession, portant sur environ 9,9% du capital de Technip Energies, TechnipFMC conservera une participation directe de l'ordre de 12,3%. La vente a été conduite sans offre au public.



Son règlement se déroulera en deux tranches : HAL va acquérir 8,6 millions de titres dans les prochains jours, et le règlement des neuf millions d'actions restantes, soumise aux approbations réglementaires usuelles, est attendue au début du dernier trimestre 2021.



