Technip energies : Deux contrats avec Neste à Rotterdam

(CercleFinance.com) - Technip Energies indique avoir remporté deux contrats auprès de Neste pour le développement de son centre de production de carburants renouvelables à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre de leur accord de partenariat existant.



Le premier contrat porte sur l'ingénierie, les services de fourniture des équipements et la gestion de la construction (EPsCm) pour la modification d'une raffinerie existante, afin de permettre la production de carburant d'aviation durable.



Le deuxième couvre l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour une possible nouvelle raffinerie de produits renouvelables d'échelle mondiale, projet pour lequel une décision finale d'investissement est prévue pour fin 2021 ou début 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel