Technip energies : Contrat pour une raffinerie d'Aramco

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir remporté, dans le cadre de son accord de long terme avec Aramco, un contrat pour la modernisation des infrastructures de récupération de soufre de la raffinerie d'Aramco à Riyad.



Ce contrat porte sur la livraison de trois nouvelles unités de traitement des gaz brûlés (TGT), améliorant les performances des trois unités de récupération du soufre (SRU) existantes afin de répondre aux réglementations plus strictes en matière d'émissions de dioxyde de soufre.



Le projet sera exécuté localement, en tirant parti des ressources économiques et des infrastructures saoudiennes. Les unités de récupération de soufre existantes de la raffinerie de Riyad ont été conçues et construites par Technip Energies au début des années 2000.



