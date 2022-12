Technip energies : Contrat pour un projet éolien en Sicile

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir été sélectionné par la société italienne Renexia pour la réalisation de l'ingénierie d'avant-projet (FEED) du projet éolien flottant en mer Med Wind, situé en mer Méditerranée, à 60 kilomètres de la côte ouest de la Sicile.



Le contrat couvre les 190 fondations flottantes et le système d'ancrage des éoliennes, ainsi que la conception des sous-stations flottantes. La conception des fondations flottantes s'appuiera sur la technologie de flotteur semi-submersible INO15 de Technip Energies.



'Le projet Med Wind est situé dans le détroit de Sicile et aura une capacité de puissance installée de 2,8 GW, représentant un potentiel d'alimentation de plus de trois millions de foyers italiens', précise la société d'ingénierie pour le secteur de l'énergie.



