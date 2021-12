Technip energies : Contrat pour le mégaprojet Ghasha

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir remporté un contrat auprès de la compagnie pétrolière d'Abou Dhabi (ADNOC) pour l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) du mégaprojet Ghasha, le plus grand développement de gaz acides offshore au monde.



La zone de la concession devrait produire plus de 42 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel, ainsi que des condensats et du pétrole. De plus, la capture, la déshydratation et l'exportation du CO2 seront intégrées aux installations du projet.



Le démarrage de la production est prévu pour 2025, avec l'objectif d'atteindre la pleine capacité de production d'ici la fin de la décennie. L'objectif global du FEED sera d'optimiser les coûts de ce développement et d'accélérer l'intégration de la capture du carbone.



