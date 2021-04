Technip energies : Contrat EPCC remporté en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir remporté un contrat significatif portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) auprès d'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) pour son projet d'expansion BR9 à Barauni, en Inde.



Ce contrat EPCC couvre l'installation d'une nouvelle unité d'hydrocraquage (OHCU) d'une capacité d'un million de tonnes par an (MMTPA), d'une unité de traitement de gaz (FGTU) et des infrastructures associées.



'L'OHCU, combinée avec des unités de raffinage en aval, permettra la production de carburants de qualité BS VI - similaires aux carburants de qualité Euro VI - et de produits pétrochimiques', précise le groupe d'ingénierie.



