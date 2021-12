Technip energies : Contrat EPC remporté aux Emirats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir remporté un contrat conséquent d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) en consortium avec TARGET Engineering auprès de Borouge, aux Emirats Arabes Unis.



Ce contrat EPC porte sur la livraison d'une nouvelle unité de craquage d'éthane de plus de 1500 kilotonnes par an, basée sur la technologie propriétaire de Technip Energies, qui sera intégrée au complexe pétrochimique Borouge 4 de Ruwais à Abu Dhabi.



'Il est considéré comme l'un des projets stratégiques majeurs pour permettre à ADNOC d'atteindre son objectif de croissance, ce qui maintiendrait sa part de marché actuelle sur le marché en croissance des polyoléfines', souligne le groupe d'ingénierie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.