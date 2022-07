Technip energies : La participation de Technip Energies à un projet majeur de stockage de carbone saluée en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe français va contribuer à l'ingénierie et la construction d'une unité de capture et stockage de carbone à la centrale de valorisation des déchets de Klemetsrud, à Oslo, la première et plus grande usine de ce type au monde.

Cap au nord pour Technip Energies. Le groupe français d'ingénierie dédié à l'énergie a annoncé lundi matin avoir remporté un "grand contrat" d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC dans le jargon) auprès du plus grand fournisseur de chauffage urbain de Norvège Hafslund Oslo Celsio pour un projet de capture et stockage du carbone associé à l'usine de valorisation énergétique des déchets de Klemetsrud à Oslo, en Norvège. Selon la terminologie habituelle du groupe, un "grand" contrat signale un montant compris entre 250 millions et 500 millions d’euros. Après trois séances consécutives de repli, l'annonce permettait au titre Technip Energies de remonter de 2,59% à 12,09 euros vers 10h30.

Une première mondiale à une telle échelle

Il s'agira tout simplement de la première usine au monde de valorisation énergétique des déchets avec capture du CO2 à une telle échelle. Entrée en service en 1986 et développée ensuite en plusieurs étapes, l'usine de Klemetsrud génère aujourd'hui 17% des émissions de CO2 de la capitale norvégienne, ce qui en fait le plus gros émetteur d'Oslo. L'ambition du projet est de capturer jusqu'à 400.000 tonnes de CO2 par an à compter de 2026, l'équivalent des émissions de 200.000 voitures. Le projet fait l'objet d'un financement global de près de 10 milliards de couronnes norvégiennes.

Dans le cadre du projet baptisé "Longship", le CO2 sera ensuite liquéfié et exporté vers "Northern Lights", le premier réseau d'infrastructure, transfrontalier et open source, de transport et de stockage de CO2. L'usine utilisera le système de capture du CO2 Shell CANSOLV, une technologie de pointe à base d’amine pour la capture du CO2 issu des gaz de combustion.

L’attribution de ce contrat EPC fait suite à plusieurs années de collaboration soutenue entre Technip Energies et Hafslund Oslo Celsio (le nouveau nom de Fortum Oslo Varme), portant sur la réalisation du concours de conception, la livraison et le test d'une unité pilote en vue d’optimiser les performances économiques du projet.

"Nous sommes fiers de nous voir confier la mission par Hafslund Oslo Celsio d’accompagner le développement du premier projet au monde de valorisation énergétique des déchets avec capture et stockage du carbone. La Norvège est à l'avant-garde des initiatives de décarbonation et, en faisant partie du projet Hafslund Oslo Celsio, nous contribuerons à l'un des deux projets du programme norvégien Longship, la toute première phase de Northern Lights", a expliqué Arnaud Pieton, le directeur général de Technip Energies. "Nous sommes déterminés à tirer parti de notre expertise en matière de gestion du CO2, de notre présence locale et de notre alliance avec Shell pour mener à bien ce projet révolutionnaire, qui constitue une étape décisive vers un avenir bas-carbone".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse